Запрещенную символику нашли в машине во время рейда в Нижнеудинске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.
Сотрудники центра по противодействию экстремизму вместе с коллегами из областного главка МВД провели рейды в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе. Главная цель - пресечь распространение деструктивных идеологий и выявить нарушения миграционного законодательства.
- Оперативники обнаружили запрещенную атрибутику, которую некоторые автомобилисты использовали как аксессуары. На одного из водителей составили административный протокол за публичную демонстрацию символики экстремистской организации, - рассказали в пресс-службе МВД.
Также полицейские проверили плодоовощную базу, торговые рынки и места скопления иностранцев. С ними провели профилактические беседы. В рейде задействовали подразделение беспилотных аппаратов для контроля с воздуха.
