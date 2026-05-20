В Тайшете торговца подделками оштрафовали на 75 тысяч рублей

Мужчина продавал одежду и обувь под известным брендом, но разрешения на использование товарного знака у него не было.

В Тайшете вынесли приговор 37-летнему предпринимателю. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, мужчина продавал в торговом павильоне одежду и обувь под известным брендом, но разрешения на использование товарного знака у него не было. Из оборота изъяли больше двухсот единиц контрафакта.

- Предприниматель полностью признал вину и раскаялся. Суд учел смягчающие обстоятельства. Мужчина воспитывает шестерых детей, а также неоднократно собирал гуманитарную помощь для нуждающихся, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

С учетом всего этого ему назначили штраф в размере 75 тысяч рублей.

