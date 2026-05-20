Происшествия20 мая 2026 1:42

Дебошир из бизнес-класса сорвал рейс Москва - Иркутск и ударил пассажира по лицу

Самолет после вынужденной остановки продолжил путь в Иркутск
Татьяна ИВАНОВА
Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, экстренно сел в Сургуте из-за буйного пассажира.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, экстренно сел в Сургуте из-за буйного пассажира. Произошло это 19 мая 2026 года. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, житель Московской области летел бизнес-классом и устроил скандал прямо на борту.

- Он матерился, оскорблял экипаж и не реагировал на замечания. Когда один из пассажиров попросил успокоиться, дебошир ударил его по лицу. Командир принял решение посадить самолет. В аэропорту Сургута нарушителя уже ждали транспортные полицейские. Его задержали, действиям дадут правовую оценку, - рассказывает Ирина Волк.

Самолет после вынужденной остановки продолжил путь в Иркутск. Остальные пассажиры добрались до места с задержкой, зато без дальнейших приключений.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в деле об истязании 11-летней школьницы появились новые подробности.

