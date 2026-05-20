Дебошир из бизнес-класса сорвал рейс Москва - Иркутск и ударил пассажира по лицу

Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, экстренно сел в Сургуте из-за буйного пассажира. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, экстренно сел в Сургуте из-за буйного пассажира. Произошло это 19 мая 2026 года. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, житель Московской области летел бизнес-классом и устроил скандал прямо на борту.

- Он матерился, оскорблял экипаж и не реагировал на замечания. Когда один из пассажиров попросил успокоиться, дебошир ударил его по лицу. Командир принял решение посадить самолет. В аэропорту Сургута нарушителя уже ждали транспортные полицейские. Его задержали, действиям дадут правовую оценку, - рассказывает Ирина Волк.

Самолет после вынужденной остановки продолжил путь в Иркутск. Остальные пассажиры добрались до места с задержкой, зато без дальнейших приключений.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что в деле об истязании 11-летней школьницы появились новые подробности. Напомним, все случилось 23 марта. Девочка была дома одна. Около трех часов дня в дверь застучали с криками: «Открывай, иначе сломаем замок!». Она испугалась и открыла. В квартиру ввалилась толпа - четверо подростков от 12 до 17 лет. По словам пострадавшей, с порога ее с силой толкнули, она ударилась головой о тумбу. Продолжение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экскурсии на хивусах закончили еще в апреле: что сказала хозяйка компании, организовавшей смертельный тур по Байкалу (подробнее)

«Пальцы немели и белели, но я списывала всё на холод»: тогда женщина-фармацевт ещё не знала, что может остаться без ноги (подробнее)