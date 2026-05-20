Ученые поставили точку в споре о возрасте башен Братского острога.

Многолетняя дискуссия о том, когда построили башни Братского острога, наконец завершена. Исследователи из Института археологии и этнографии СО РАН, Сибирского федерального университета и Братского музея доказали, что обе сохранившиеся башни возвели в 1685 году, а не в 1654-м, как считалось раньше.

Ученые собрали воедино все источники: дендрохронологические данные, археологические находки и архивные документы. Анализ бревен показал, что деревья для обеих башен заготовили осенью 1684 - весной 1685 года. Археологи еще в 1950-х нашли под башнями следы пожарища и сгоревший частокол.

- Позже в архивах обнаружили отписку 1684 года о пожаре, уничтожившем государевы амбары. Выходит, старый острог сгорел в начале 1680-х, а новый отстроили на том же месте. При этом башни возвели по разным технологиям: одну из бревен с верхней припазовкой, другую с нижней, - рассказывают в Российской академии наук.

Это говорит о том, что строители торопились восстановить обороноспособность крепости и работали так, как умели. Теперь одна башня находится в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве, вторая - в «Ангарской деревне» в Братске.

