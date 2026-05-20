Один лесной пожар продолжают тушить в Иркутской области

Чтобы не допустить новых пожаров, специалисты проводят контролируемые отжиги. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Иркутской области 20 мая 2026 года борются с одним лесным пожаром, он вспыхнул днем ранее в Нижнеилимском районе и успел пройти шесть гектаров. На месте работают 15 человек и две пожарные машины. В целом за обстановкой следят 84 патрульные группы.

- Чтобы не допустить новых пожаров, специалисты проводят контролируемые отжиги. 20 мая огнеборцы вышли на площади три с половиной гектара в Усть-Кутском, Нижнеилимском районах и Усть-Илимске. Накануне такие же работы прошли в шести муниципалитетах почти на 19 гектарах. В лесном фонде все запланированные отжиги уже завершили. Также в муниципалитетах обновляют минерализованные полосы и убирают сухую растительность, - прокомментировал Игорь Кобзев.

Напомним, с 18 мая по 15 июня в большинстве районов области действует особый противопожарный режим. Запрещено ходить в лес при третьем классе опасности, разводить костры, жечь траву и мусор. Нарушителям грозят серьезные штрафы. Палы травы можно проводить только специалистам.

