В Иркутской области завели уголовное дело по факту гибели школьницы

В Иркутской области завели уголовное дело по факту гибели школьницы. В соцсетях появилась информация, что девочка якобы годами страдала от травли со стороны одноклассников и искала поддержки у педагогов.

- По факту происшествия заведено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», - сообщил КП-Иркутск источник, близкий к ситуации.

Следователи допрашивают знакомых погибшей. Подробности уточняются.

