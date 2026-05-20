Утвержден состав Общественной палаты Иркутской области

Одним из вопросов повестки очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области, прошедшей 20 мая, стало утверждение членов нового состава Общественной палаты Приангарья.

Предварительно все кандидатуры обсуждались на заседаниях постоянных комитетов и комиссий Заксобрания. Всего в состав Общественной палаты региона входит 63 человека, депутаты одобрили имена 21 из них. Полномочия органа длятся 3 года. С назначением новых членов поздравили спикер ЗС Александр Ведерников и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Мы должны создавать условия для постоянного диалога с обществом, получения объективной оценки деятельности органов власти и для помощи в выработке определенных управленческих решений, отметил Игорь Кобзев. - Именно вовлечение граждан в процессы принятия решений через Общественную палату повышает уровень доверия к власти и формирует у жителей региона чувство сопричастности к внутриполитическим процессам.

Общественная палата - это орган, в состав которого входят известные в регионе специалисты, общественные деятели. Этот орган исполняет функцию согласования общественно значимых интересов граждан, НКО, органов государственной власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской области и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития Иркутской области, защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов.