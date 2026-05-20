Четыре маршрута останутся без перевозчика в Усолье-Сибирском с 1 июня.

В Усолье-Сибирском с 1 июня 2026 года меняется автобусное сообщение. Частный перевозчик уходит с маршрутов 31 мая. Об этом сообщил глава города Максим Торопкин.

- Летом начнет работу муниципальное предприятие «Электроавтотранс». Сейчас они налаживают маршруты, считают интервалы, ищут водителей, - обратился глава Усолья-Сибирского.

Так, на линии останутся маршруты № 2, № 5 и № 6, маршрут № 1 отменят, потому что он дублирует трамвай. Остановки на улице Магистральной перенесут на № 5. Также запустят 3 дачных и 5 межмуниципальных маршрутов. Городские автобусы будут ездить с 06:45 до 19:15. Интервал между ними составит 25–30 минут. На каждом маршруте будет по два автобуса.

