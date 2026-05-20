Рыбак трагически погиб в Забайкалье: его жизнь оборвалась из-за нелепой случайности

В Забайкалье рыбак упал с лодки и утонул. Фото: Минлес Забайкалья.

Вечером 19 мая 2026 в поселке Атамановка на реке Ингода произошла трагедия. Как пишет «МК в Чите» со ссылкой на Минлес Забайкалья, очевидец позвонил по номеру 112 и сообщил, что на противоположном берегу рыбак выпал из лодки и скрылся под водой.

- На место выехали специалисты поисково-спасательной службы. Они организовали поиски и обнаружили тело мужчины в воде. Его доставили на берег и передали полицейским, - пишут журналисты.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что стало с 6-летним мальчиком, на которого упали качели. Напомним, врачи диагностировали черепно-мозговую травму и перелом черепа со вдавлением внутрь. Ребенка ввели в искусственную кому и отправили в другой город, там провели сложную операцию. Читайте больше подробностей.