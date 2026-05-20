НовостиОбщество20 мая 2026 7:41

В Забайкалье слесарь получил 150 тысяч за травму на производстве

Мужчине оторвало два пальца
Татьяна ИВАНОВА
Слесарь горнодобывающей организации получил тяжелую травму прямо на рабочем месте.

Слесарь горнодобывающей организации получил тяжелую травму прямо на рабочем месте. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру Забайкалья, мужчине оторвало фаланги второго и третьего пальцев правой руки.

- Причиной стала плохая организация работ. Начальник не обеспечил нужным оборудованием и инструментами, пренебрег условиями труда. Прокуратура внесла представление, после чего в организации закупили средства индивидуальной защиты, провели инструктажи и наказали ответственного сотрудника, - сообщает агентство.

Пострадавшему выплатили 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также на организацию завели административное дело за нарушение требований охраны труда. Сейчас его рассматривает Государственная инспекция труда Забайкалья.

