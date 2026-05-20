Авиаперевозчик возобновил прямые рейсы из Иркутска в Петропавловск-Камчатский

Авиакомпания возобновила прямые рейсы из Иркутска в Петропавловск-Камчатский. Самолеты будут летать один раз в неделю - по средам. Уже с 7 июня к расписанию добавится рейс по воскресеньям, а с 26 июня туристы смогут вылетать ещё и по пятницам.

- К концу июня самолёты будут курсировать между городами три раза в неделю. Из столицы Приангарья: вылет в 03:15, прибытие в Петропавловск Камчатский в 12:05 по местному времени. Полёт займёт 4 часа 50 минут, - уточняется в сообщении.

Обратно самолёт отправляется из Петропавловска Камчатского в 13:20 и прибывает в Иркутск в 14:35. Все рейсы будут выполняться на комфортабельных Boeing 737 800.

