23 мая в центре Иркутска перекроют проезд транспорта из-за забега. Фото: администрация Иркутска

23 мая 2026 года в центре Иркутска перекроют проезд транспорта из-за забега. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

- С 8:00 до 18:00 в связи с проведением марафона автомобилисты не смогут проехать по улице Цесовская Набережная, бульвару Гагарина, Карла Маркса, - уточняется в уведомлении.

Также ограничение будет действовать на 5-й Армии от Карла Маркса до Чкалова и на участке от 5-й Армии до бульвара Гагарина. Водителей просят заранее спланировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пострадавший после падения качелей мальчик идет на поправку в Усолье-Сибирском. Три недели назад мальчик чуть не погиб: на него рухнули тяжёлые металлические качели, проломив череп. Подробнее.