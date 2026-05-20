Детский омбудсмен прокомментировала гибель школьницы в Иркутской области. Напомним, в соцсетях распространилась информация о том, что девочку годами якобы травили одноклассники. А 19 мая 2026 года ученица умерла.

- Особую тревогу вызывают сообщения о том, что ребёнок, по распространяемой информации, не получил необходимой и своевременной помощи, - сказала Татьяна Афанасьева.

По предварительным данным, школьница искала помощи у учителей, но вместо пресечения травли якобы проводились только беседы с классом. После происшествия следователи завели уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Специалисты установят причины, которые могли привести к трагедии. Также оценят действия должностных лиц учебного учреждения.