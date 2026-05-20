1415 выпускников готовятся к сдаче экзаменов в Тайшетском округе. В этом году аттестаты получат 980 девятиклассников и 435 учеников 11-х классов. Об этом сообщает «Тайшет24» со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

- В обязательном порядке школьники должны сдать экзамен по русскому языку и математике. Остальные дисциплины они выбирут сами, ориентируясь на требования будущих колледжей и вузов.

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11 классов начнется 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Русский язык предстоит сдавать 4 июня, а базовую и профильную математику – 8 июня. Для девятиклассников ГИА стартует 2 июня с математики, а русский язык они будут сдавать 9 июня. В Тайшетском округе для проведения экзаменов подготовлено пять пунктов: три в Тайшете и по одному в Бирюсинске и Новобирюсинском.

