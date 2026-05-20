В Иркутской области пасечники собрали рекордные 543 тонны меда в 2025 году. Как сообщили в пресс-службе Иркутскстата, это на 5,5% больше, чем годом ранее. Всего в регионе насчитывается 18,2 тысячи пчелосемей - они распределены по разным категориям хозяйств: в сельскохозяйственных организациях, в фермерских хозяйствах и в личных подсобных.

- Производство мёда сильно зависит от погоды. Из за короткого вегетационного периода активная медопродуктивность длится лишь 40–50 дней. В тёплую и ясную погоду одна пчелосемья в среднем даёт 25 килограммов мёда, - уточняется в статистике.

К наиболее продуктивным районам для пчеловодства относятся: Аларский, Боханский, Заларинский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, Осинский и Черемховский районы. Обширные поля рапса, луговых трав и клевера дают пчёлам богатый источник нектара и позволяют получать экологически чистый мед. Самые популярные сорта мёда в регионе: разнотравный, донниковый и эспарцетовый. Местные пасечники также производят воск, пергу и прополис.