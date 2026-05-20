В Куйтунском районе фирма нарушила пенсионные права 10 сотрудников

В январе 2026 года у коммерческой фирмы, которая занимается розничной торговлей в Куйтунском районе, появилась задолженность по уплате страховых взносов за 10 работников. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, сумма долга превысила 150 тысяч рублей.

- При этом работодатель не принимал своевременных мер для погашения долга перед Пенсионным фондом, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки надзорный орган вынес руководителю компании представление об устранении нарушений закона и потребовал погасить задолженность по страховым взносам. Все требования были выполнены.

