НовостиПроисшествия20 мая 2026 11:00

В Иркутске арестовали адвоката, который обманул подзащитного на 20 млн рублей

Юрист обманул жену своего подзащитного и убедил ее передать два миллиона рублей якобы для внесения залога
Ангелина ОГЕР
В Иркутске арестовали адвоката, который обвиняется в мошенничестве. Фото: УФСБ России по Иркутской области

В Иркутске арестовали адвоката, обвиняемого в мошенничестве. В августе 2024 года юрист обманул жену своего подзащитного. Он убедил женщину передать ему два миллиона рублей якобы для внесения залога, чтобы подзащитный избежал заключения под стражу. Однако адвокат изначально не собирался выполнять эти действия и потратил деньги на свои нужды.

- А в 2026 году адвокат заявил подзащитному, что для смягчения наказания нужно передать 20 миллионов рублей сотрудникам судебной системы через него. При этом у юриста не было возможности повлиять на решение суда, - сообщили КП-Иркутск в СК Приангарья.

Мужчину задержали сотрудники УФСБ по Иркутской области. По решению суда обвиняемый заключён под стражу.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что директора энергетической компании из Ангарска будут судить за незаконный майнинг.