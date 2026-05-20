В Иркутске директора энергетической компании будут судить за незаконный майнинг криптовалюты. 33-летний обвиняемый из Ангарска с июля по сентябрь 2025 года организовал добычу криптовалюты на территории производственной базы в областном центре на улице Розы Люксембург. Он разместил в двух контейнерах 404 единицы майнингового оборудования общей мощностью более 1300 киловатт.

- Чтобы скрыть масштаб потребления электроэнергии, мужчина изменил подключение кабельной линии, которая питала контейнеры через трансформаторные подстанции и не поставил в известность руководство компании о своих действиях, - сообщили КП-Иркутск в СК Приангарья.

Также он обеспечил оплату электроэнергии по сниженному тарифу за счёт самой компании. В результате незаконных действий энергосбытовая организация последняя понесла убытки в 6 миллионов рублей, а энергетическая компания – 7,7 миллиона рублей. Прокуратура передала уголовное дело в суд.