Эксперт рассказала, из-за каких напитков в жару отекает лицо

Лицо отекает в жару из-за сладких напитков и алкоголя

Отеки появляются не из за того, что вы пьете много воды. Все дело в жаре: сосуды расширяются, нарушается водно солевой баланс, и организм начинает «запасать» жидкость. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Яблокова в интервью с NEWS.ru.

- Ситуация усугубляется при употреблении сладких напитков, алкоголя, фастфуда и избыточного количества соли, - подчеркнула специалист.

Некоторые люди более склонны к появлению отёков в жару. К таким категориям относятся: те, кто страдает варикозом, люди с заболеваниями сердца или почек или с избыточным весом. В таких случаях важно проконсультироваться с врачом.

