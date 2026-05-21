Герой России и космонавт Олег Новицкий посетил Братск.

В Братск приехал Герой России, космонавт и общественный деятель Олег Новицкий. Он встретился с мэром города и узнал больше об истории города и северных территориях Иркутской области.

- Далее в планах гостя - посещение Братского государственного университета и педагогического колледжа. Олег также встретится с молодёжью, - сообщил глава города Александр Дубровин.

Широкой публике Олег Новицкий стал известен благодаря фильму «Вызов» о космосе. Начав работу над картиной в качестве консультанта, он в итоге получил роль космонавта и фактически сыграл самого себя на экране.

