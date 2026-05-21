В Иркутске водитель маршрута №16К нарушил правила дорожного движения. Фото: Госавтоинспекция Иркутска и района

В Иркутске автоинспекторы выявили и наказали водителя автобуса за грубое нарушение правил дорожного движения.Внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекла видеозапись из соцсетей: на ней видно, как маршрутный автобус №16К проезжает под запрещающий знак «Въезд запрещён» на улице Горького.

- Личность водителя установили быстро - им оказался 57 летний мужчина. Помимо привлечения к ответственности, с ним провели разъяснительную беседу, - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.

Инспекторы подробно рассказали ему о том, к каким опасным последствиям могут привести подобные нарушения.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Осинском районе водитель иномарки погиб в ДТП.

В момент аварии водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.