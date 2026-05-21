В Заксобрании Иркутской области обсудили подготовку к отопительному сезону

Во время очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области прошел депутатский час, посвященный вопросам подготовки к новому отопительному сезону. Председатель регионального парламента Александр Ведерников подчеркнул: для многих муниципалитетов это очень важный вопрос, а для северный территорий - особенно.

В самом начале обсуждения был обозначен целый ряд проблем в сфере теплоснабжения: задолженность перед ресурсоснабжающими организациями и несвоевременное возмещение им выпадающих доходов из областного бюджета, высокий физический и моральный износ сетей и оборудования в теплоисточниках, организация северного завоза, правовая неопределенность в части концессий и тарифного регулирования. Вспомнили и самые серьезные аварийные ситуации прошедшего отопительного периода, которые произошли в Ангарске и Бодайбо.

О том, как обстоит сейчас в Приангарье ситуация с подготовкой к зиме рассказал депутатам заместитель председателя правительства Приангарья Александр Суханов. Основная задача - успеть вовремя сформировать запасы топлива. На это необходимо более 800 млн рублей. В целом для выполнения первоочередных задач в рамках подготовки к зимнему периоду муниципальным образованиями необходимо 2,5 млрд рублей.

Доложил зампред и о ситуации с выплатами ресурсоснабжающим организациям. Работа по погашению задолженности идет, планируется все платежи завершить уже летом. Между тем, требуется почти 11 млрд рублей, чтобы обеспечить выпадающие доходы в этом году. Под пристальным вниманием находятся ситуации в Бодайбо и Байкальске.

О ситуации на местах рассказали представители администраций Свирска, Бодайбо и района, Нижнеудинского района. Они подтвердили: износ инфраструктуры приближается к критическому, есть беспокойство и по поводу своевременной доставки топлива в северные районы.

Мэр Свирска Владимир Орноев предложил вернуться к практике защиты проектов по подготовке к отопительному сезону от каждого муниципалитета в профильном министерстве. А исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская выступила с предложением возвращения субсидий муниципальным образованиям на модернизацию объектов тепло- и водоснабжения. Свои позиции также озвучили прокуратура Иркутской области и региональная Контрольно-счетная палата.

Подводя итоги, Александр Ведерников отметил: Иркутской области нужен региональный закон о северном завозе. Кроме того, необходимо принципиально изменить подход к заключению концессионных соглашений - это поможет привлечь инвестиции в объекты ЖКХ:

- Бизнесу нужны гарантии в виде фиксированных тарифов и платежеспособный партнер – государство. Тогда мы можем ждать настоящего инвестора.