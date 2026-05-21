За сутки в Иркутской области потушили два лесных пожара

За сутки в Иркутской области потушили два лесных пожара - в Тулунском и Усть-Кутском районах. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

- Огонь охватил площадь в 2,56 гектара. Пламя тушили 23 человека с привлечением пяти единиц техники.

Предварительно установлено, что пожары возникли по вине местных жителей. К утру 21 мая в Нижнеилимском районе остался один лесной пожар на площади 7 гектаров. В тушении участвуют 22 человека, две пожарные машины и автоцистерна.

