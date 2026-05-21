НовостиПроисшествия21 мая 2026 2:28

В Петровске-Забайкальском шквалистый ветер сорвал крышу с жилого дома

Без крыши остался двухквартирный дом на улице Енисейской
Ангелина ОГЕР
В Петровске‑Забайкальском шквалистый ветер сорвал крышу с жилого дома. Фото главы города Николая Горюнова

20 мая природа показала свою силу в Петровске-Забайкальском: шквалистый ветер буквально сорвал крышу с двухквартирного дома на улице Енисейской. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

- Жильцы рассказывают, что мощный порыв ветра обрушился внезапно: кровельное покрытие взмыло в воздух, как гигантский лист бумаги, попутно повредив забор и оборвав линии электропередач, - прокомментировал глава города Николай Горюнов.

Специалисты «Россетей» занялись восстановлением электроснабжения. Фото главы города Николая Горюнова

На место происшествия оперативно выехали специалисты «Россетей» и занялись восстановлением электроснабжения. Глава города лично оценил масштаб разрушений, а сотрудники МЧС приступили к устранению последствий. Власти призывают жителей быть бдительными: проверять крыши и электропроводку, чтобы избежать неприятностей из за непогоды.