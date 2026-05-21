В Забайкальском крае резко снизилась рождаемость Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Забайкальский край вошёл в число регионов с наиболее заметным спадом рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости за год упал с 1,588 до 1,483 ребёнка на одну женщину. Как сообщает «Заб.ру», за 11 месяцев 2025 года в крае родились 8 250 детей - на тысячу меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В 2023 году зарегистрировано 10 554 новорожденным, в 2022 м - 10 286.

- Текущий коэффициент рождаемости почти в полтора раза ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения - 2,1 ребёнка на женщину. Это значит, что каждое следующее поколение будет на треть меньше предыдущего.

Забайкалье попало в «красную зону» - так эксперты называют регионы со спадом рождаемости от 0,07 пункта и ниже. Вместе с ним в списке: Чечня, Ненецкий округ, Оренбургская, Челябинская, Амурская и Мурманская области, Калмыкия.

По данным Росстата, в 2023 году численность населения Забайкальского края впервые опустилась ниже миллиона человек.