«Платишь деньги и получаешь хороший балл»: мошенники предлагают «гарантированные ответы» на ЕГЭ

В преддверии единого государственного экзамена мошенники активизировались в Пензенской области. Они придумали двухэтапную схему обмана выпускников, играющую на стрессе перед экзаменами.

Сначала аферисты предлагают услугу за 1500-2000 тысячи рублей: во время экзамена выпускник должен передать в специальный чат номер своего варианта. Мошенники гарантируют, что после этого пришлют верные ответы. Для передачи данных ученику нужно пронести на экзамен телефон. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс»

- Уважаемые родители, поговорите с детьми. Настоящие «сливы» ответов невозможны в принципе, а готовиться нужно с реальными педагогами, а не с мифическими «экспертами» в чате. Если у сдающего ЕГЭ заметят телефон - его выведут из аудитории и аннулируют результаты экзамена, - сказали в областном правительстве.

Другой способ «получить хорошую оценку» стоит 5 тысяч рублей. За день до экзамена выпускник получает видео, где «эксперт» сообщает, что Рособрнадзор ужесточил контроль и передавать ответы слишком рискованно. Школьнику предлагают быстро выучить теорию по «специальным» видеокурсам от якобы составителей КИМ. После оплаты мошенник присылает либо текстовый файл с прошлогодними ответами, либо ничего.