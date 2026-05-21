«Смертельный поворот на трассе»: водитель иномарки ответит за гибель пассажирки в ДТП

Житель Екатеринбурга пойдёт под суд из‑за гибели пассажирки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

52 летний житель Екатеринбурга предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом, произошедшее в Губахинском округе. Как сообщает пермское издание Business Class, в декабре 2025 года водитель автомобиля «Хендай Акцент» ехал по автодороге «Кунгур - Соликамск». На 198 м километре трассы, при повороте, мужчина не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ладу Ниву».

- Авария унесла жизнь 37 летней пассажирки «Хендая» - жительницы Кизела. Женщина погибла на месте происшествия, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлtкшем смерть человека по неосторожности. Материалы с обвинительным заключением уже направлены в суд. Обвиняемому грозит серьёзное наказание - вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет с дополнительным ограничением.