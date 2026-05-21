В Иркутске назвали минимальные баллы для поступления в госуниверситет

Абитуриенты, которые не дотянут до этих цифр, не смогут поступить даже на платные места. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутском государственном университете утвердили пороговые баллы по всем вступительным испытаниям для абитуриентов бакалавриата и специалитета. Чтобы получить допуск к конкурсу на бюджетные и платные места, нужно преодолеть эти минимальные значения.

- Самые высокие требования предъявляют к информатике, ее нужно сдать минимум на 46 баллов. Порог по обществознанию - 45 баллов, по физике - 41 балл. Русский язык, математика, химия, биология, история, география, иностранный язык и литература требуют не меньше 40 баллов. Для тех, кто поступает на базе среднего профессионального образования, установлены такие же пороги по профильным дисциплинам. Испытания профессиональной направленности тоже начинаются от 40 баллов, - сообщается на сайте университета.

Абитуриенты, которые не дотянут до этих цифр, не смогут поступить даже на платные места. Те, кто пройдет порог, но не попадет на бюджет, смогут претендовать на обучение за счет собственных средств.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что сибирячка вышла замуж прямо в госпитале, чтобы ухаживать за любимым. Во время выполнения задания на Сумском направлении старшего разведчика атаковал «фипик» - высокоскоростной и маневренный дрон. Парень лишился левой ноги, сломал правую руку. Продолжение.