Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2026 9:56

Начислили 50 тысяч, а после украли целое состояние. Сибирячка лишилась 1,7 млн рублей, поверив рекламе в интернете

Жительница Тайшета перевела мошенникам 1,7 миллиона рублей
Татьяна ИВАНОВА
Жительница Тайшета перевела мошенникам 1,7 миллиона рублей.

Жительница Тайшета перевела мошенникам 1,7 миллиона рублей.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Тайшете 45-летняя женщина стала очередной жертвой псевдоинвестиций. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, она наткнулась в интернете на рекламу о высоком доходе на биржевых торгах, перешла по ссылке и начала общение с так называемым инвестором.

- Аферист убедил ее зарегистрироваться на инвестиционной платформе и открыть брокерский счет. Женщина перевела сначала личные сбережения, а затем и кредитные средства. Первый перевод составил 900 тысяч рублей. Для убедительности мошенники начислили ей доход в 50 тысяч рублей, и это сработало, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

Сибирячка поверила в успех, установила на телефон приложение еще одного банка, открыла дополнительный брокерский счет и оформила два кредита. Все это она частями перевела аферистам, общая сумма превысила 1,7 миллиона рублей. Через три месяца деньги со счетов исчезли, псевдоинвестор заблокировал ее и перестал выходить на связь. Заведено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что больше 15 парней побрились налысо ради подруги с онкологией. Смотрите трогательное видео.