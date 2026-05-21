Мэр Иркутска передал семьям шестерых погибших бойцов СВО ордена Мужества.

Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил государственные награды родным участников спецоперации. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ордена Мужества посмертно удостоены Константин Савин, Азер Мурадов, Вячеслав Горобенко, Максим Жуков, Илья Ким и Эрих Шмидт. Они проявили самоотверженность при исполнении воинского долга.

- Ваши мужья, отцы, сыновья ушли «за ленточку», понимая свою ответственность за страну, ее свободу и независимость. Вдали от дома они самоотверженно сражались за Родину. Их подвиг отлит в металле, в орденах Мужества. Это не просто награда, это наша благодарность за уверенность в завтрашнем дне, - сказал Руслан Болотов.

Глава города подчеркнул, что память погибших увековечивают. На фасадах школ, где учились герои, устанавливают мемориальные доски. Уже изданы два тома Книги Памяти «Иркутские герои специальной военной операции», готовится третий. В него войдут воспоминания и рассказы родных бойцов.

