Жители Иркутской области голосуют за объекты благоустройства в 2027 году

Проголосовать можно с помощью волонтёров. Фото: Иркутский муниципальный округ.

Жители Иркутской области продолжают активно выбирать объекты благоустройства в 2027 году в рамках шестого Всероссийского голосования. Свои голоса уже отдали свыше 151,7 тысячи человек. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число участников по итогам первого месяца онлайн-голосования собрали город Алзамай, Нижнеилимский и Чунский муниципальные округа.

Голосование проходит с 21 апреля по 12 июня. Оно организовано Минстроем России по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Мероприятия ФКГС также входят в народную программу.

– Интерес жителей к голосованию растёт, ведь итогом каждого голосования являются обновленные парки, скверы и другие общественные пространства, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Люди видят результат, понимают, что их голоса действительно услышаны. Перечень территорий, которые предлагаются к голосованию, также формируется на основе мнения жителей. Предложения подавались в администрацию муниципального образования, в том числе через Платформу обратной связи. Активное участие граждан предусмотрено на всех этапах – от выбора площадки и концепции её благоустройства до контроля за реализацией проектов.

Проголосовать можно на единой цифровой платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», через одноимённый чат-бот в мессенджере МАКС или с помощью волонтёров, которых можно встретить в общественных местах.

Всего в Иркутской области на голосование представлено 114 общественных территорий в 28 муниципальных образованиях. Победители будут определены в каждом из них. Реализация проектов-победителей начнётся в 2027 году.