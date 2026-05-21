Эксперт объяснила, чем опасна холодная еда

Холодные напитки со льдом могут вызывать першение и спазм у людей с чувствительным горлом.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала NEWS.ru, что холодная пища сама по себе не вредит здоровому желудку, но кишечнику проще справляться с теплой. Если же переборщить с жирным и ледяным, может появиться тяжесть в животе или усилиться дискомфорт.

- Настоящая опасность кроется в другом. Если еду не съели сразу после приготовления и оставили стоять при комнатной температуре, риск отравления резко возрастает. Безопаснее всего либо есть блюдо горячим, либо как можно быстрее охладить его и хранить при температуре не выше плюс пяти градусов, - пояснила Кашух.

Холодные напитки со льдом могут вызывать першение и спазм у людей с чувствительным горлом или хроническим фарингитом.

