Жители Иркутской области сдали мелочи на 2,1 млн во время «Монетной недели».

В Приангарье подвели итоги всероссийской акции «Монетная неделя», которая прошла с 6 по 18 апреля 2026. Несколько сотен сибиряков принесли в банки накопившуюся мелочь и обменяли ее на купюры, памятные монеты или зачислили на счет. Общая сумма превысила 2,1 миллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Отделении Банка России по региону.

- Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 и 1 рубль. Один из клиентов банка принес мелочи почти на 6 тысяч рублей. В некоторых отделениях можно было обменять обычные монеты на памятные с героями мультфильмов, - рассказал заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Константин Ермолаев.

Напомним, монеты - такое же платежное средство, как и бумажные деньги. Если в магазине отказываются принимать мелочь, можно пожаловаться в Роспотребнадзор. Пополнять счет монетами без комиссии можно в любое время, а не только во время акции, и банки не вправе отказать. Цель «Монетной недели» - вернуть в оборот деньги, которые годами лежат в копилках без дела.

