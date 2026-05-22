70 лет назад под Усть-Ордынским разбился вертолет Ми-4.

Ровно 70 лет назад, 22 мая 1956 года, недалеко от поселка Усть-Ордынский потерпел крушение вертолет Ми-4. На борту находились три члена экипажа, все они погибли. Об этом пишет «Байкал 24».

- Воздушное судно выполняло перелет по маршруту Иркутск - Жигалово - Усть-Кут - Киренск - Витим - Мухтуя - Олекминск, именно там в дальнейшем вертолет должен был патрулировать леса. Машина была практически новой, налет составлял около 17 часов. Но на высоте меньше километра разрушился хвостовой винт, - сообщает агентство.

Его лопасть попала под несущий винт, и конструкция серьезно повредилась. Вертолет рухнул вниз. Штурман и бортмеханик погибли при крушении и пожаре. Командир попытался спастись с парашютом, но получил смертельные травмы. Комиссия не нашла ошибок в действиях экипажа. Причиной трагедии назвали низкое качество сборки вертолета.

