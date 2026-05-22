В Черемхове запретили купаться во всех водоемах города. Фото: администрация Черемхово.

Мэр Черемхово Вадим Семенов подписал постановление о запрете купания на всех водных объектах в границах города. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, под ограничение попало озеро в районе Александровской площади и все искусственные водоемы на окраинах, которые образовались после работы угольных предприятий.

- Купаться в них просто опасно. Грунт неустойчивый, часто случаются обвалы. Каждый год на черемховских водоемах гибнут люди, - прокомментировал Вадим Семенов.

Именно поэтому на берегах ставят запрещающие аншлаги. Запрет купания в неприспособленных местах - это обязательное требование, которое обеспечивает безопасность сибиряков.

