В Иркутске пьяная женщина без водительских прав разбила угнанную «Тойоту». Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске полицейские задержали 30-летнюю женщину, которая угнала чужую машину и почти сразу врезалась на ней в ограждение. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, владелец «Тойоты Короллы» обнаружил пропажу и позвонил в полицию.

Полицейским задержанная объяснила, что просто хотела покататься.

- Угонщицу нашли в течение часа на улице Розы Люксембург. Машина уже столкнулась с дорожным ограждением, а в салоне сидела пьяная женщина. Проходить медосвидетельствование она отказалась. Прав у нее никогда не было, зато было несколько судимостей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейским задержанная объяснила, что просто хотела покататься. На нее составили административные протоколы за пьяную езду без прав, а также завели два уголовных дела: за угон и порчу чужого имущества.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что стало с 6-летним мальчиком, на которого упали качели. Ребенок пережил кому, сложную операцию. Читайте подробности.