Трижды получил топором по голове: ревнивец пытался жестоко расправиться со знакомым

В Забайкалье мужчину осудили на 7 лет за покушение на убийство знакомого.

Районный суд вынес приговор 45-летнему жителю Забайкалья за покушение на убийство. Как сообщает ZabNews со ссылкой на краевую прокуратуру, мужчина уже сидел и освободился незадолго до преступления.

- В декабре 2025 года в селе Шиванда компания из трех мужчин и женщины выпивала. Осужденный приревновал свою вторую половинку, схватил топор и нанес знакомому не меньше трех ударов по голове. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа. Его спас третий участник застолья, который остановил потасовку и вызвал медиков, - пишут журналисты.

Вину фигурант признал лишь частично, настаивал, что убивать не хотел. Его признали виновным и назначили семь лет колонии особого режима. Приговор пока не вступил в силу, а значит, есть время на его обжалование.

