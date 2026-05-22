Рассказываем, кому в Иркутской области платят зарплату каждый день

Аналитики hh.ru выяснили, что весной 2026 года более 400 вакансий в Иркутской области предлагают ежедневные выплаты. Чаще всего такой формат встречается у курьеров и почтальонов, на них приходится 38% таких предложений. Водителям и экспедиторам ежедневную оплату обещают в 8% вакансий, упаковщикам и комплектовщикам - в 7%.

- Большинство предложений не требуют опыта, 81% вакансий открыты для новичков. В основном это частичная занятость или подработка. Среди профессий с ежедневными выплатами - прессовщик, промоутер, сантехник, бармен, компьютерный мастер и даже остеопат, - рассказали аналитики.

Работодатели ценят в таких сотрудниках ответственность, пунктуальность и способность быстро учиться. Зарплаты разнятся: санитаркам предлагают от трех тысяч рублей за смену, а мастерам по кондиционерам до 200 тысяч в месяц.

