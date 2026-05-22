В Иркутской области задержали двух сторонниц запрещенного движения.

В Приангарье задержали двух женщин 51 и 67 лет. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и СУ СКР региона, их обвиняют в участии в экстремистской организации. Обе разделяли идеологию запрещенного движения и активно продвигали ее.

- Младшая из обвиняемых с ноября 2022 года вела канал в интернете, публиковала видеоролики и проводила прямые трансляции, пропагандируя деструктивные взгляды. Ее 67-летняя сообщница считала себя должностным лицом в структуре запрещенной организации, называлась председателем, принимала новых участников и выдавала им фиктивные удостоверения, - рассказывают в пресс-службе ведомств.

При обысках у них изъяли печати, документы и удостоверения, связанные с деятельностью запрещенного сообщества. Задержанным избрали подписку о невыезде. Им грозит до шести лет лишения свободы. Следователи продолжают сбор доказательств.

