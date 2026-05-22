10-летний мальчик на самокате выехал на дорогу в Усть-Илимске и попался полиции. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Усть-Илимске инспекторы заметили ребенка, который на электросамокате двигался прямо по дороге в общем потоке машин. Полицейские остановили нарушителя и выяснили, что ему всего десять лет, а самокат он купил на собственные сбережения. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

- На вопрос, почему выехал на проезжую часть, школьник ответил, что объезжал ямы на тротуаре. На маму составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Теперь обоим предстоит объясняться на комиссии по делам несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция напоминает, что детям до 14 лет нельзя выезжать на средствах индивидуальной мобильности на дороги общего пользования. Кататься можно только по велодорожкам, тротуарам, в парках и скверах, подальше от автомобилей.

