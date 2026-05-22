Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 10:27

Эксперт объяснила, почему нельзя пить кофе сразу после того, как проснулся

Кардиолог Минасян: Кофе с утра поднимает давление
Татьяна ИВАНОВА
Эксперт объяснила, почему нельзя пить кофе сразу после того, как проснулся.

Эксперт объяснила, почему нельзя пить кофе сразу после того, как проснулся.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кардиолог Наталия Минасян рассказала NEWS.ru, что привычка начинать утро с чашки кофе гораздо опаснее, чем кажется. Утром организм и без того переживает естественный скачок давления, так называемый утренний пик. Тело готовится к активности, выбрасывает гормоны, сердце начинает работать быстрее.

- Кофеин является мощным стимулятором. Он вызывает спазм сосудов и заставляет сердце биться чаще и сильнее. Если выпить бодрящий напиток сразу после пробуждения, происходит резкий скачок давления, - предупредила Минасян.

Для здорового человека кратковременный скачок не опасен, но при гипертонии, атеросклерозе или других проблемах с сердечно-сосудистой системой такой двойной удар может спровоцировать инфаркт или инсульт. Кардиолог советует подождать хотя бы час после пробуждения, прежде чем заваривать любимый напиток.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что многодетная мать вошла в полыхающий дом, чтобы спасти сына в Бурятии. Читайте подробности.