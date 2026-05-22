Эксперт объяснила, почему нельзя пить кофе сразу после того, как проснулся.

Кардиолог Наталия Минасян рассказала NEWS.ru, что привычка начинать утро с чашки кофе гораздо опаснее, чем кажется. Утром организм и без того переживает естественный скачок давления, так называемый утренний пик. Тело готовится к активности, выбрасывает гормоны, сердце начинает работать быстрее.

- Кофеин является мощным стимулятором. Он вызывает спазм сосудов и заставляет сердце биться чаще и сильнее. Если выпить бодрящий напиток сразу после пробуждения, происходит резкий скачок давления, - предупредила Минасян.

Для здорового человека кратковременный скачок не опасен, но при гипертонии, атеросклерозе или других проблемах с сердечно-сосудистой системой такой двойной удар может спровоцировать инфаркт или инсульт. Кардиолог советует подождать хотя бы час после пробуждения, прежде чем заваривать любимый напиток.

