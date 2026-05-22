Стипендии и премии лучшим педагогам и ученикам вручили депутаты Думы Иркутска

Фото: Дума Иркутска.

Депутаты Думы города Иркутска Евгений Савченко, Александр Друзенко и Иван Брилка вручили стипендии и премии лучшим педагогам и ученикам школ избирательных округов № 4, 12 и 34.

Так, в избирательном округе №4 уже в 23-й раз прошла торжественная церемония вручения стипендий учащимся и премий педагогам школ № 38, 53 и 69 по итогам второго полугодия 2025-2026 учебного года. Кстати, стипендии здесь вручаются два раза в год, в мае и декабре каждого года. С мая 2015 года и до настоящего времени от депутата Евгения Савченко благодарности за успехи в обучении и профессиональной деятельности получили 801 ученик и 132 педагога.

– Такое поощрение – это не только признание достижений, но и стимул двигаться дальше, преодолевать трудности, верить в себя и оставаться честными перед собой, – отметил народный избранник.

Евгений Савченко поблагодарил педагогов, которые поддержали субботник в округе № 4, вышли вместе с ребятами и показали пример коллективной и общественно полезной работы. Во время мероприятия также рассказали о подвиге ученика 8 «В» класса школы № 57 Антона Рогозина, который проявил мужество, храбрость и смелость, оказав первую неотложную помощь в экстремальной ситуации.

– Горжусь учениками – их смелостью, творчеством и усилиями, благодаря которым они достигают высоких результатов. И преклоняюсь перед трудом педагогов, которые помогают выбрать верный путь и своим примером доказывают, что труд всегда в почете, – подчеркнул Евгений Савченко.

Заместитель председателя Думы, депутат по округу № 12 Александр Друзенко вручил грамоты «Честь и гордость» учащимся школы № 39. По мнению депутата, такие мероприяти – не просто награждение, а признание лидерских качеств, целеустремленности и внутренней силы каждого лауреата.

– Дети – наше богатство, и их успехи сегодня станут основой развития нашего общества завтра. Награда «Честь и гордость» символизирует не только академические достижения, но и активную гражданскую позицию и стремление к саморазвитию, – рассказал депутат.

Лауреатами стали 316 учащихся, прошедших строгий конкурсный отбор.

Стипендии ученикам и премии педагогам школ № 4 и № 46 вручил депутат по округу № 34 Иван Брилка.

– Я рад отметить и поддержать тех, кто не только хорошо учится, но и проявляет активную жизненную позицию, добивается высоких результатов в спорте и делает школьную жизнь ярче и интереснее! Надеюсь, эта стипендия станет не только заслуженным признанием успехов, но и стимулом для дальнейшего роста. Спасибо за активность и неравнодушие, – пояснил Иван Брилка.

Депутат подчеркнул, что профессионализм учителей – это надежный фундамент успеха детей. Когда педагог верит в ученика и поддерживает его, в ребенке просыпается интерес к знаниям и появляется стремление к достижению целей. Премии педагогам – знак искренней признательности за терпение, мудрость и душевную теплоту.