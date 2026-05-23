На полигоне под Иркутском устроили показательные выступления беспилотников. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Иркутским выпускникам Военного учебного центра имени Безбокова показали, как работают современные беспилотники. На загородном полигоне организовали показательные выступления, в которых задействовали около десяти дронов. Об этом КП-Иркутск сообщили в местной администрации.

- Студентам продемонстрировали атаку дронами боевой машины и работу штурмовых подразделений. Почетными гостями стали участники спецоперации, они рассказали об особенностях управления разными моделями аппаратов. Ребята узнали, что оператор БПЛА не может работать без тесного контакта с сапером, оба должны понимать друг друга с полуслова и четко выполнять приказы командира, - рассказывают в администрации.

Мероприятие завершило обучающий курс, на котором около двухсот студентов знакомились с беспилотной авиацией. Операторы БПЛА сейчас одни из самых востребованных специалистов, и общение с действующими военными дало студентам живое представление о профессии.

