Три аварии с участием детей произошли в Иркутской области за сутки

15-летний подросток на квадроцикле сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Иркутской области за 22 мая 2026 года случилось сразу три ДТП с участием несовершеннолетних. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, в поселке Молодежный Иркутского района 15-летний подросток на квадроцикле сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе. Пострадавшую увезли в больницу. Отца юного водителя наказали за передачу управления и за плохое воспитание сына.

- В Черемхове 19-летняя девушка села пьяной за руль и устроила погоню с полицией. На улице Демьяна Бедного она не справилась с управлением и перевернулась. Сама гонщица и ее 15-летний пассажир попали в больницу. Медосвидетельствование подтвердило алкоголь. В 2023 году девушку уже ловили пьяной за рулем. Теперь на нее составили семь протоколов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Третья авария произошла в поселке Чунском. 17-летний парень без прав гнал на мотоцикле «Honda» и столкнулся с «Nissan Sunny». Подростка госпитализировали, пассажиру тоже потребовалась медпомощь. Водитель иномарки не пострадал.

Прокуратура поставила каждую из проверок под особый контроль. Госавтоинспекция призывает родителей не давать детям садиться за руль и помнить, что пьяное вождение рано или поздно приводит к трагедии.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что многодетная мать вошла в полыхающий дом, чтобы спасти сына в Бурятии. Читайте подробности.