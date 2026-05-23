Эксперт объяснила, сколько роллов можно съесть без вреда для здоровья.

Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская рассказала NEWS.ru, что суши и роллы не стоит есть каждый день, даже если очень хочется. Врачи советуют баловать себя ими не чаще раза в неделю. За один раз лучше съедать от трех до шести штук, причем это должна быть самостоятельная трапеза, а не добавка к супу, горячему и десерту. Иначе про нормальное пищеварение можно забыть.

- Рыба дает нам белок и омегу-3, а нори - йод, которого часто не хватает. А вот запеченные роллы или варианты в кляре - это уже ближе к тяжелому фастфуду из-за обжарки в масле, - пояснила Дивинская.

Классические варианты с рыбой, рисом и водорослями диетологи относят к условно здоровой пище. Но даже они довольно калорийны: стандартная порция из шести-восьми роллов весит 250-450 граммов и может потянуть почти на тысячу килокалорий.

