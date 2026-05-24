Пожар на бульваре Гагарина в Иркутске ликвидирован.

Утром 23 мая в Иркутске произошёл пожар в здании Научно исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов на бульваре Гагарина. Сигнал о задымлении на последнем этаже четырёхэтажного здания поступил в 10:58.

Возгорание возникло в одном из кабинетов на четвёртом этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек — никто не пострадал.

К 13:04 открытое горение было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.

В тушении участвовали 55 спасателей, в том числе 44 сотрудника МЧС России, и 18 единиц техники (из них 14 — от МЧС).

На месте происшествия также работали сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Полицейские оцепили территорию и помогали поддерживать порядок.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Сейчас на месте продолжают работать дознаватели и специалисты испытательно пожарной лаборатории МЧС России — они тщательно выясняют все обстоятельства случившегося.