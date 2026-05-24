Небольшой дождь и +15 градусов ожидается 25 мая

Днем 25 мая 2026 года в Иркутске пройдет небольшой дождь. Будет облачно, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, днём порывы до 13 м/с. Как сообщили КП-Иркутск в местном Гидрометцентре, ночью осадков не будет. Температура воздуха составит +1...+3 градусов. Днем потеплеет до +13...+15.

- Местами по области пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах утром туманы, днём грозы, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днём на западный, северо-западный 5−10 м/с, - уточнили синоптики.

В западных, центральных и южных районах Приангарья до 15−20 м/с. Ночью похолодает до +1...+6, при прояснении 0...-5. Возможны заморозки. Днем +12...+17, местами +4...+9 градусов.