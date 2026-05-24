Эксперт объяснил, с чем связан рост числа людей с ментальными расстройствами

Волна обращений к специалистам по психическому здоровью усиливается. Как рассказал психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru, это связано с мрачной атмосферой, создаваемой мировыми новостями, а также с теми, кто активно продвигает темы ментальных проблем, зачастую в корыстных целях.

- Интернет сыграл ключевую роль в повышении осведомленности, что привело к более частым обращениям за медицинской помощью. Параллельно, коммерческие интересы активно подогревают интерес к этой проблеме. Депрессия стала особенно заметной в благополучных странах, где есть возможность покупать дорогие антидепрессанты. В прошлом же, возможности лечения были крайне ограничены, - объяснил врач.

После того как начался COVID-19, стало больше людей с проблемами психического здоровья. Специалисты говорят, что из-за того, как быстро разлетаются новости, люди все время находятся в напряжении, и иногда это приводит к тому, что у людей начинаются ментальные отклонения.