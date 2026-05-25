В Иркутске сотрудники МЧС обследовали садоводства возле лесов

В Иркутске сотрудники МЧС усилили профилактическую работу в районах возле лесов. Ежедневно полицейские, представители органов местного самоуправления и волонтёры проводят рейды в частном жилом секторе и на территориях дачных товариществ.

- В ходе мероприятий используются беспилотные авиационные системы для визуального контроля соблюдения правил пожарной безопасности, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Так, в Ленинском округе столицы Приангарья обследовали пять садоводческих объединений и прилегающий к лесной зоне жилой сектор. Инспекторы государственного пожарного надзора провели беседы с населением, разъяснив требования противопожарного режима, и распространили информационные памятки.

