За неделю на заправках Иркутска выросли цены на бензин

За последнюю неделю в Иркутске зафиксировали повышение стоимости некоторых видов автомобильного топлива. Цены на одни марки бензина остались на прежнем уровне, а на другие - подросли на несколько десятков копеек, в отдельных случаях - на целый рубль. Об этом сообщает «Байкал24».

Так, стоимость бензина марок АИ-92 во многих местах не изменилась и осталась на уровне 64,15 рубля за литр. Цена на АИ-95 выросла до 67,75 рубля.

Более заметный рост показали премиальные марки топлива: АИ-100 подорожал до 30 копеек, на некоторых АЗС его цена достигла 91,75–92,05 рубля за литр. АИ-98 прибавил 10 копеек и теперь стоит 92,05 рубля за литр.

Сильнее всего подорожало дизельное топливо: в зависимости от точки продажи его стоимость увеличилась на 50 копеек или даже на целый рубль, достигнув отметки 83–83,50 рубля за литр.

